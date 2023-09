AFPCE promove workshop no Multimeios

O Centro Multimeios de Espinho será palco, no dia 16 de setembro, de um workshop de formação realizado pela Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho (AFPCE) em colaboração com a Associação de Futebol de Aveiro (AFA). A entrada é livre, mas de inscrição obrigatória.

O evento tem como objetivo proporcionar aos treinadores e aos interessados pela modalidade uma oportunidade de aprendizagem com alguns dos melhores profissionais da área, promovendo a formação contínua dos treinadores e dos agentes desportivos e estimulando o debate e a reflexão sobre os desafios e as oportunidades do futebol em Portugal.

Entre os oradores convidados, destacam-se João Paulo Rebelo, deputado e ex-secretário de Estado da Juventude e do Desporto, José Guilherme, diretor técnico da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Vítor Pereira, treinador de futebol, Marta Guedes, médica, Filipe Gonçalves, treinador de futebol e João Pinheiro, árbitro internacional e advogado.

O workshop terá a duração de três horas e meia, das 14 às 17h30, e será apresentado por João Pedro Silva, jornalista da RTP. A formação é certificada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) com 0,6 unidades de crédito para os treinadores.

A sessão de abertura será feita por Tiago Paiva, presidente da AFPCE e Maria Manuel Cruz, Presidente da Câmara de Espinho, sendo que a sessão de encerramento ficará a cargo de Paulo Araújo, Vice-Presidente da Associação de Futebol de Aveiro e Luís Canelas, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Espinho.

A entrada é livre, mas os interessados em participar devem fazer a sua inscrição através do email secretaria@afpce.pt.