Agenda da bola: Veja os jogos do fim de semana

O regresso do Campeonato Sabseg promete agitar os próximos dias, num fim de semana repleto de jogos para as diversas competições que envolvem os clubes de Santa Maria da Feira, Espinho e Ovar. Veja aqui os destaques do Jornal N:

Segunda Liga

O CD Feirense, após regressar às vitórias na última jornada, joga em casa, no sábado (15h30), frente ao quinto classificado Vilafranquense. Em caso de vitória, os fogaceiros chegam aos 3o pontos e empatam com a equipa de Vila Franca de Xira.

Liga 3 e Campeonato de Portugal

Na luta pelos primeiros lugares da Liga 3, o São João de Ver volta a ter um jogo decisivo, depois de ter vencido na Póvoa de Varzim no último fim de semana. Os malapeiros, em sexto, enfrentam o segundo classificado Lank Vilaverdense no sábado (11h00).

O Lusitânia Lourosa, que vem de três vitórias seguidas no Campeonato de Portugal, mede forças com o Marítimo B no domingo (15h00). Os leões estão no terceiro posto e têm mais dois pontos que a formação da Madeira.

Campeonato Sabseg

O sorteio do Campeonato Sabseg já ditou os duelos das fases de apuramento de campeão e de manutenção. E o grande jogo da primeira jornada coloca frente a frente os líderes da primeira fase da zona norte: União de Lamas e Flograde.

Já o Lobão enfrenta na ronda inaugural o Estarreja, que terminou em primeiro na zona sul. Ovarense e Fiães travam outro duelo interessante para o apuramento de campeão.

Todos os jogos decorrem no domingo, às 15h, mas a fase de manutenção só tem início no dia 26 de fevereiro.

Mais desporto:

Não há jogos da primeira e segunda divisão do Futebol Popular de Espinho neste fim de semana, com a exceção do duelo antecipado entre Associação Esmojães e Quinta de Paramos. No entanto, a Taça Associação Peraltafil está de regresso com os seguintes encontros:

Cantinho da Ramboia – Rio Largo

Estrelas Vermelhas – GD Regresso

Novasemente – GD Idanha

Juventude da Estrada – Estrelas da Ponte de Anta

A edição do nosso jornal, que chega às bancas – e ao site para assinantes – na segunda-feira, mostra todos os encontros da jornada, bem como as respetivas classificações. Há notícias e jogos de diversas modalidades (futsal, voleibol, basquetebol, hóquei em patins, andebol, entre outros). Também pode ver as tabelas das camadas jovens e notícias sobre o futebol sénior e o Campeonato Inatel.