Agenda da bola: Veja quem joga no fim de semana

Espera-se muita emoção neste fim de semana de ‘desporto rei’, que está repleto de jogos decisivos para as contas dos campeonatos. No Jornal N, o caro leitor pode acompanhar desde os campeonatos nacionais até às camadas jovens. Veja os nossos destaques:

Liga 3 e Campeonato de Portugal

O SC São João de Ver, que na jornada passada fez por merecer mais do que uma derrota com o Felgueiras, tem novo desafio para a Liga 3: visitar à AD Sanjoanense, que está no 4º lugar da tabela. Os malapeiros ocupam o 8º lugar.

Já no Campeonato de Portugal, prevê-se uma missão tão ou mais dura para o Lusitânia FC Lourosa, que vai ao terreno do líder SC Salgueiros. No entanto, os leões provaram na semana passada, quando bateram o então primeiro classificado Rebordosa, que podem chegar ao topo.

Relembramos que o CD Feirense joga apenas na segunda-feira, fora de casa, contra o Torreense, pelo que o encontro da 2ª Liga não vai constar no nosso semanário.

Campeonato Sabseg

O jogo de cartaz da 16ª jornada do Campeonato Sabseg é, sem dúvidas, o União de Lamas-SC Espinho. O confronto entre o primeiro e o terceiro classificado da Zona Norte promete ser quente, após uma jornada em que ambos tropeçaram.

No mesmo dia (domingo), o Fiães SC recebe a ADC Lobão, em mais uma partida entre duas das equipas mais fortes da competição. O Florgrade FC, que ocupa o 2º lugar, parte como favorito contra o São Vicente Pereira.

Na Zona Sul, a AD Ovarense desloca-se ao campo do Pinheirense.

I e II Distrital de Aveiro

É no Estádio da Barrinha onde será servido o ‘prato principal’ da I Distrital de Aveiro (Zona Norte), com SC Esmoriz e Paços de Brandão a medirem forças pelo 2º lugar – as duas equipas começam a jornada com 22 pontos.

Na outra série (Zona Sul), o CCR Válega recebe o segundo classificado Vista Alegre, após a derrota com o líder Juveforce.

Outros jogos: Relâmpago Nogueirense-Romariz e GD Ronda-Argoncilhe (I Distrital); Santiais-Tarei.

Mais desporto:

O Futebol Popular de Espinho está de regresso com uma jornada completa, com cinco jogos em cada divisão.

