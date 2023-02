Agenda da bola: Veja todos os jogos do fim de semana

O fim de semana está prestes a começar e há muita ‘bola’ para rolar na Segunda Liga, Liga 3 e Campeonato de Portugal, entre outras competições. Não há jogos do Sabseg, mas há sorteio e calendário das fases de apuramento de campeão e despromoção. Veja aqui os destaques de Santa Maria da Feira, Espinho e Ovar.

Segunda Liga

Na manhã de sábado, o CD Feirense joga para afastar os maus resultados – três derrotas seguidas – no campo do Leixões. Os fogaceiros ocupam o 12º lugar da Segunda Liga, com 24 pontos, a um do adversário do fim de semana.

Liga 3 e Campeonato de Portugal

O SC São João de Ver enfrenta o Varzim, na Póvoa, às 21h de sábado, para a 18ª jornada da Liga 3. Os malapeiros querem aumentar a série de vitórias, após dois triunfos nas rondas anteriores.

Já o Lusitânia Lourosa, a lutar pelos primeiros lugares do Campeonato de Portugal, visita o lanterna-vermelha Guarda Desportiva no domingo às 15h. Os leões estão invictos há cinco jogos (4 vitórias e 1 empate).

O Campeonato Sabseg está parado neste fim de semana, contudo já houve sorteio e o calendário vai estar disponível na próxima edição do Jornal N.

No entanto, a Taça Pecol Powetools está de regresso no domingo às 15h. Destaque para os seguintes jogos dos oitavos-de-final:

AD Ovarense – Fiães SC

SC Espinho – SC Alba

Canedo FC – CD Estarreja

SC Paivense – CF União de Lamas

LAAC – ADC Lobão

Na I Divisão Distrital de Aveiro, o GD Ronda defronta, fora de casa, a ACRD Mosteirô.

Já o Futebol Popular de Espinho volta a ter 10 jogos neste fim de semana – cinco de cada divisão.

