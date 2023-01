Agenda da bola: Veja todos os jogos do fim de semana

O futebol não pára e o Jornal N continua a acompanhar tudo o que acontece nos diversos campeonatos em que estão envolvidos clubes de Santa Maria da Feira, Espinho e Ovar. Separámos aqui os destaques do próximo fim de semana:

Liga 2

Não há tempo para o CD Feirense lamentar a derrota contra o Torreense, depois de passar 11 jogos invicto, pois volta a jogar pela Segunda Liga no domingo, frente à Estrela da Amadora. A deslocação a Lisboa, contra o 3º classificado, promete ser um desafio para os fogaceiros, mas uma oportunidade de aproximar-se do adversário. Seis pontos separam as duas equipas.

Liga 3 e Campeonato de Portugal

O SC São João de Ver, que ocupa o 9º lugar da Liga 3, defronta o 6º classificado Montalegre no sábado. Os malapeiros tentam recuperar das últimas duas derrotas.

Para o Campeonato de Portugal, o Lusitânia FC Lourosa tem um duelo importante contra o Gondomar, que está no 4º posto com 26 pontos, a três dos leões. Os lusitanistas empataram na última jornada, mas ainda não sabem o que é perder em 2023.

Campeonato Sabseg

A grande atração da 17ª jornada do Campeonato Sabseg (Zona Norte) joga-se em Santa Maria da Feira. O líder União de Lamas duela, em casa, contra o 3º classificado Fiães SC. As duas equipas chegam com a confiança alta: os lamacenses bateram o SC Espinho (3-0) e os fianenses derrotaram a ADC Lobão (3-1) no último fim de semana.

Já o Florgrade FC, principal ‘perseguidor’ do União de Lamas, enfrenta a UD Mansores com o objetivo de vencer e carimbar a passagem para a próxima fase do Campeonato Sabseg.

Outros jogos: SC Espinho-SC Paivense e ADC Lobão-São Vicente Pereira; Oliveira Bairro-AD Ovarense (Zona Sul).

I e II Distrital de Aveiro

Na I Divisão Distrital, o Paços de Brandão que entrou no campeonato com grandes ambições, recebe no Estádio D. Zulmira Sá e Silva o primeiro classificado isolado da prova. O Relâmpago Nogueirense quer a terceira vitória consecutiva e manter-se isolado no primeiro lugar da tabela.

O Jornal N vai acompanhar ainda: ADN Regedoura-Lusitânia Lourosa B, Sanguedo-GD Ronda, Argoncilhe-SC Esmoriz e Aguinense-Válega (zona sul).

Na II divisão, destaque para o Tarei-Vila Viçosa.

Mais desporto:

No Futebol Popular do Concelho de Espinho o campeonato pára para dar lugar à segunda eliminatória da Taça Cidade de Espinho/Beatriz dos Panos.

A edição do nosso jornal, que chega às bancas – e ao site para assinantes – na segunda-feira, mostra todos os encontros da jornada, bem como as respetivas classificações. Há notícias e jogos de diversas modalidades (futsal, voleibol, basquetebol, hóquei em patins, andebol, entre outros). Também pode ver as tabelas das camadas jovens e notícias sobre o futebol sénior e o Campeonato Inatel.