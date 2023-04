Águias sofrem para bater o Espinho

Na 11ª jornada da fase de apuramento de campeão do Nacional de sub-17, o Sporting de Espinho recebeu o SL Benfica numa partida muito disputada onde as águias sofreram para vencer por 2-1, resultado muito diferente da goleada da primeira volta.

Na primeira parte a partida foi equilibrada e chegou-se ao intervalo com um nulo no marcador.

A segunda parte abriu com um auto-golo do benfiquista Guilherme Gaspar e os tigres a passarem para a frente do marcador, para alegria dos adeptos que encheram as bancadas.

Só que, quinze minutos depois a equipa das águias conseguiu o empate por Francisco Neto e, pouco depois dos 80, o árbitro assinalou um penaltie a favor dos benfiquistas, muito contestado por jogadores e adeptos espinhenses, mas que foi convertido por Gonçalo Moreira, dando a vitória à tequipa que lidera isolada esta fase do campeonato.