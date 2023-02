A Associação Juventude de Fiães não conseguiu travar o Famalicão, líder invicto da 3ª Divisão Nacional, que venceu em Santa Maria da Feira por 5-1, num duelo da 14ª jornada.

Ricardo Soares foi responsável por apontar o único golo da equipa da casa.

A AJ Fiães está no nono lugar da competição, com 15 pontos somados. Na próxima jornada, a ser disputada no dia 11 de fevereiro, joga fora de casa contra a ADC São Mateus.