Alexandre Amorim, atleta de natação pura do Vitória SC, a residir em São João de Ver, sagrou-se campeão nacional e do Open de Portugal em 50m Bruços, com um novo record nacional na distância com o tempo de 28,10, recorde esse que pertencia ao nadador Carlos Almeida desde 2013.

A marca foi obtida pelo nadador de S. João de Ver no Campeonato Nacional de juvenis. Júnior e absolutos e Open de Portugal que decorreu nas piscinas Olímpicas de Coimbra, no fim-de-semana de 4 a 7 de Abril.