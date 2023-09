CDC Oleiros prepara nova época

A equipa de Andebol do CDC Oleiros iniciou os trabalhos da nova época no dia 28 de agosto tendo já agendada a apresentação aos sócios e simpatizantes para dia 9 de setembro, com uma partida perante a formação da A. S. Mamede pelas 17 horas.

A formação vai disputar a zona centro da II Divisão Nacional com estreia marcada para 23 de setembro, pelas 21 horas, no pavilhão de São Paio de Oleiros contra a formação do Benavente, seguindo-se a deslocação a Aveiro ao Alavarium.

A equipa, presidida por Carlos Malta, é acompanhada pelos novos diretores Ilídio Ferreira e Paulo Silva, mantendo-se no comando técnico Luís Sousa e o preparador físico Paulo Costa.

