Espinho continuar a ser capital do voleibol de praia

Apesar de eliminada nos oitavos-de-final, a dupla portuguesa João Pedrosa/Hugo Campos entusiasmo os espinhenses que encheram o recinto do Challenge Beach Pro Tour que decorreu este-fim-de-semana na Praia a Baía.

A dupla composta pelo espinhense João Pedrosa e por Hugo Campos foi eliminada já no sábado, pelos austríacos Hörl/Horst nos oitavos-de-final do Challenge espinhense do Beach Pro Tour, alcançando um honroso nono lugar. Os portugueses caíram perante a dupla que chegou à final.

