André Aranha decisivo em Lamas

André Aranha foi protagonista na partida ao apontar os dois golos na vitória do União de Lamas.

Equilíbrio nos primeiros dez minutos, mas aos poucos os lamacenses assumiram as rédeas do jogo. Aos 18 minutos, Rafa Cardoso cruzou para o segundo poste e Mesquita a cabecear mas em cima da linha de golo Joni impediu a bola de entrar na baliza. André Aranha inaugurou o marcador através de uma grande penalidade, mas só na recarga. Em cima do intervalo, André Aranha quase a bisar na partida, mas o “chapéu” saiu ligeiramente por cima da trave.

Na etapa complementar, os forasteiros estiveram mais perigosos ofensivamente e dispuseram de duas soberanas ocasiões de golo. Aos 51 minutos, num remate do “meio da rua” a bola saiu rente ao poste. No minuto seguinte, os lamacenses chegaram ao segundo golo numa transição rápida para o ataque e A. Aranha a bisar na partida. Aos 72 minutos, o Fermentelos reduziu a desvantagem após a conversão de um pontapé de canto. Os forasteiros desperdiçaram soberana ocasião para empatar a partida aos 80 minutos. Na parte final, a equipa da casa geriu a posse de bola e segurou a preciosa vantagem até ao final da partida.