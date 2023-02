André Melo no pódio para festejar aniversário

Um dia depois de comemorar o seu trigésimo oitavo aniversário, André Melo deu a si e ao clube uma magnífica prenda ao subir ao mais alto lugar do pódio na corrida de estreia no novo ano. O todo-o-terreno do GD Ronda foi o primeiro a cruzar a linha de meta da Rota dos Besouros, prova de BTT que decorreu em Sepins, concelho de Cantanhede.

André Melo concluiu em 1h41m os difíceis 35kms do percurso e para além de conquistar a vitória da geral foi ainda o melhor no escalão Master A, contado nesta conquista com o apoio de Nelson Rodrigues e Viktor Zakarin.