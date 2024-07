Animação desportiva e solidária em Santa Maria de Lamas

No próximo dia 13 de julho, as ruas de Santa Maria de Lamas vão encher-se de animação desportiva, com a realização da 8ª Corrida de Santa Maria, evento que inclui a corrida principal, na distância de 8.700 metros, uma corrida para a pequenada até aos 10 anos, com a distância de 500 metros e uma caminhada solidária para todas as idades com um percurso de 3 quilómetros.

Este é um evento em que todos os Lamacenses, e não só, terão a oportunidade de participar, praticando desporto enquanto são solidários para com uma instituição de relevo na Vila de Santa Maria de Lamas.

A iniciativa é uma organização do CAL – Clube Atletismo de Lamas, em parceria com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Santa Maria de Lamas, destinado a atletas Federados e não Federados.

A 8ª Corrida é regulada pelas regras da Federação Portuguesa de Atletismo, da World Athletics e cronometrada pelos juízes da Associação de Atletismo de Aveiro.