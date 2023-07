Animação do AMB invade Espinho

O maior torneio mundial jovem de voleibol, homologado pela FPV, volta a invadir a cidade de Espinho com milhares de jovens a percorrerem as ruas, a encherem pavilhões e a viverem experiências únicas em sete dias dedicados ao voleibol.

Esta é a décima edição do torneio promovido pela Academia Maia Brenha (AMB) e os números falam por si: 6455 pessoas envolvidas num torneio que ocupa 44 campos, espalhados por várias localidades (Espinho, Anta, Esmoriz, Fiães, Arcozelo, Mozelos, São João de Ver e Canelas) com atletas de sete países (Dinamarca, Espanha, Irlanda, Luxemburgo, México, Países Baixos e Portugal). Realce para vários recordes de participação a serem quebrados: 220 voluntários, 100 árbitros, 117 clubes, 526 equipas, 636 treinadores e 5409 atletas.

Durante sete dias, espinhenses e não só têm a possibilidade de observar mais de 2800 jogos, desde os escalões de minis até aos sub-25 + 3, criado pela primeira vez num torneio AMB.

Mas este torneio é muito mais do que a sua componente desportiva, como o comprovam as várias festas organizadas, a animação de todos os envolvidos e a presença de diversas figuras do voleibol nacional e internacional, que fazem questão de participar nesta festa que tem como anfitriões Miguel Maia e João Brenha.

Este ano, destaque para o ex-jogador brasileiro Gilberto Godoy Filho, mais conhecido como Giba, campeão mundial e olímpico que tem passado estes dias a circular pelos espaços onde está a decorrer o torneio convivendo de perto e partilhando a sua experiência com todos os participantes do 10º AMB.