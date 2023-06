Aniversário do Idanha com sueca e convívio

No passado dia 11 de junho, o Grupo Desportivo da Idanha celebrou o seu 48º aniversário, com diversas atividades que começaram na sexta-feira com o torneio da sueca, passando pelo último jogo do campeonato e terminando no domingo, com o jogo da malha e o cantar dos parabéns.

No convívio de domingo, com a presença das diversas entidades convidadas, os sócios, simpatizantes e jogadores do clube fizeram a festa. Marcaram presença a vereadora Lurdes Rebelo, em representação da Câmara Municipal de Espinho, pela Junta de freguesia de Anta, o seu presidente Nuno Almeida, o presidente da Associação Desportiva de Anta, Américo Pereira e o presidente da Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho, Tiago Paiva.

Neste momento de festa, o presidente do clube, Vítor Silva fez questão de reconhecer o apoio de todos os patrocinadores, amigos, sócios e simpatizantes do clube não esquecendo o agradecimento especial aos convidados que fizeram questão de estar presentes no aniversário.