António Palavra e Luis Vieira terceiros no Yukon 1000

António Palavra do Clube de Canoagem de Ovar e Luis Vieira do SC Aveiro, representando a equipa Namor Yukon 1000 – Portugal Team, conseguiram uma fantástica terceira posição, na Maior Maratona Extrema de Canoagem, percorrendo 1600km desde o Canadá ao Alaska.

Amigos de longa data, Vieira e Palavra, com percursos diferentes na modalidade – Luís esteve ligado às águas bravas e António à velocidade – formam a primeira dupla portuguesa a participar na “Yukon1000”, a mais longa e dura prova em kayak, entre o Canadá e o Alasca.

Em dez dias, Luís Vieira e António Palavra remaram ao longo de mil milhas (cerca de 1.600 quilómetros), durante 18 horas por dia, sendo obrigados a descansar seis horas. Um desafio extremo que os dois canoístas aveirenses se dispuseram a cumprir, sob total isolamento, como os perigos de uma região inóspita, por poucos ultrapassada, onde os animais selvagens são uma realidade e a capacidade de sobrevivência também foi testada pelos participantes.