Aplauso para quatro décadas do futebol popular espinhense

Mais uma vez com casa cheia, a Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho (AFPCE) celebrou o seu 40º aniversário no Centro Multimeios com homenagens aos representantes do passado e do presente da associação, perspetivando o futuro, com a saída do presidente Tiago Paiva, alvo de homenagem da sua direção, aplaudida por todos os presentes, e as novas eleições agendadas para 19 de janeiro.

Na imagem: A primeira direção da AFPCE ou seus representantes