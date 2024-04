Apuramento da Novasemente decide-se sábado em Anta

O Novasemente venceu o Sporting por 3-1 e adiou para o terceiro jogo a decisão sobre a última vaga em aberto nas meias-finais da Liga Feminina Placard. No primeiro embate, as leoas venceram por 4-3 após marcação de grandes penalidades.

Nesta partida, a jogar em casa, a turma de Anta puxou dos galões e abriu o marcador aos 13 minutos por Joana Moreira. No segundo tempo, as leoas entraram com as garras de fora e acabaram por empatar a partida, mas as antenses não queriam desapontar o seu público e com golos de Thuiany Araújo aos 31’ e Catarina Lopes aos 34’, resolveram a partida.

Sábado pelas 21 horas o Pavilhão Napoleão Guerra recebe a partida decisiva deste play-off. o único ainda por decidir.

O Nun´Álvares e o Santa Luzia qualificaram-se para as meias-finais após baterem, respetivamente, no segundo jogo da eliminatória, Águias de Santa Marta e Futsal Feijó/Metaseguros.

O SL Benfica já se havia apurado na sexta -feira depois de eliminar o Atlético CP.

Nas meias-finais, novamente jogadas à melhor de três, o SL Benfica irá defrontar o Santa Luzia FC, enquanto que, a Novasemente, ganhando ao Sporting no próximo sábado, terá como adversário a equipa do GCR Nun´Ávares, que ficou em segundo na primeira fase