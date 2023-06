Arada conquista pódio na série premium

A disputar a final do distrital de sub-13, futebol de 7, que decorreu no Campo José Maria Neto em Ponte de Vagos, o Arada AC perdeu o jogo da meia-final com a Juveforce, equipa da casa, por 4-0, mas venceu a partida para o terceiro e quarto classificados, alcançando o último lugar do pódio.

A partida disputada com o SC Paivense estava empatada a três bolas no final do tempo regulamentar, sendo decidida nas grandes penalidades e aí a turma vareira foi mais feliz concretizando quatro penaltis contra três dos paivenses e assegurando o terceiro lugar do campeonato. O Barroca sagrou-se campeão vencendo o Juveforce por 2-0 na final.