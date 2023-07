Arrifana Running quer “ajudar a colocar sorrisos nas caras das pessoas”

O movimento Arrifana Running é um projeto de Vítor Dias que nasceu há pouco mais de um ano, contando com o apoio da Junta de Freguesia de Arrifana. Com o projeto em andamento, Vítor Dias foi angariando monitores, o movimento começou a crescer e o coordenador tem agora consciência de que já são referência no mundo do atletismo e das caminhadas no distrito de Aveiro.

Todas as sextas-feiras, às 20h30, em frente à Junta de Freguesia de Arrifana, os participantes do movimento iniciam a sua atividade, que tem duas vertentes de corrida (5 e 10 quilómetros) e a caminhada, com os grupos, sempre acompanhados de monitores a efetuarem os percursos a diferentes ritmos, “para que ninguém fique para trás, nem vá sozinho à frente”.

