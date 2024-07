Renata Malta assumiu a presidência da Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho num momento de crise, a comissão administrativa levou as provas competitivas até ao fim e o balanço feito é positivo. Com o mandato a acabar em agosto, a assembleia eleitoral deve ser marcada até final de julho, onde Renta espera que seja encontrada uma solução para a continuidade do futebol popular. Quanto à sua continuidade, está a ser ponderada.

