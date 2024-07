Assembleia eleitoral da AFPCE

Com base nos Estatutos da Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho e tal como havia sido anunciado pela presidente da comissão administrativa, Renata Malta, em entrevista ao Jornal N, o presidente da assembleia geral, Fernando Fernandes convocou uma reunião para eleição dos órgãos sociais da associação.

A reunião foi convocada para as 21.15 horas de dia 31 de julho de 2024 (quarta-feira), realizando-se na Sede da AFPCE, em Paramos.

O prazo para entrega das listas termina no início da reunião a 31 de julho.

Foto arquivo