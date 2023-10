Associação com duas vitórias na Taça de Anta

Disputaram-se este fim-de-semana mais três jogos a contar para a fase de grupos da Taça de Anta, que inclui no Grupo A: Associação de Esmojães, o Império de Anta, os Estrelas da Ponte de Anta e a Novasemente. No Grupo B estão: Magos de Anta, GD Idanha, Bairro da Ponte de Anta e Desportivo da Ponte de Anta.

Os três jogos voltaram a disputar-se no Complexo Desportivo de Cassufas.

Pelas 15 horas de sábado Estrelas da Ponte de Anta e Império de Anta defrontaram-se num jogo de emoções e com muitos golos, com a vitória a sorrir ao Império por 3-6.

A partida ficou ainda marcada pela lesão grave de um jogador dos Estrelas da Ponte de Anta.

Na segunda partida disputada na tarde de sábado, houve dérbi com o encontro entre Novasemente e a Associação de Esmojães. A Associação já tinha uma vantagem de dois golos ao intervalo e venceu a partida por 3-1. Marcaram pela equipa vencedora Bruno Oliveira, José Santos e André Silva. O golo da Novasemente foi de Fábio Valente.

No domingo pela manhã foi a vez de se defrontarem Desportivo da Ponte de Anta e Magos de Anta com a partida a acabar empatada a uma bola.

Findos dois fins-de-semana de prova, a Associação de Esmojães é a única a somar duas vitórias. O Desportivo da Ponte de Anta soma uma vitória e um empate, os Magos de Anta uma derrota e um empate e os Estrelas duas derrotas. As restantes equipas apenas disputaram uma partida, com a vitória a sorrir ao Império e ao Bairro da Ponte de Anta, GD Idanha e Novasemente perderam.

A grande final desta competição, que será disputada entre o primeiro de cada série, está marcada, como já vem sendo tradição, para dia 25 de abril de 2024.O sorteio das partidas ditou para o próximo fim-de-semana: Bairro Ponte Anta x Desportivo Ponte Anta (sábado 15h Cassufas); Magos de Anta x GD Idanha (sábado 17h Cassufas); Estrelas da Ponte de Anta x Novasemente (domingo 10h Cassufas).