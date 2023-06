Associação Desportiva de Anta assinalou 43º aniversário

Na sede habitual da coletividade (localizada no edifício da Junta de Freguesia de Anta e Guetim), realizou-se uma sessão protocolar que marcou o quadragésimo terceiro aniversário, numa sessão que contou com cerca de duas dezenas de presentes.

Américo Pereira, presidente da associação (de saída ao fim de quatro anos de mandato), começou, na sua intervenção por homenagear, com a entrega de um ramo de flores, Hugo Ribeiro e Vítor Cruz, pelo contributo meritório em prol da coletividade. Apesar de se considerar com a “consciência tranquila” no término de mandato, aproveitou o momento para pedir desculpa aos clubes da freguesia por “nem sempre terem podido, ao longo da época, beneficiar do fator casa”, devido às instalações dos campos de futebol da vila. Agradeceu à sua equipa de direção, a Tiago Paiva da Associação de Futebol Popular, a Jorge Alves e, numa intervenção emocionada, a Nelito – que se encontra ligado à associação desde a sua fundação.

Já Nuno Almeida, presidente da Junta de Freguesia de Anta e Guetim, assinalou as dificuldades em “dar continuidade à coletividade no futuro” e reforçou a necessidade de intervenção no Complexo de Cassufas. Exigiu, por fim, que as entidades desportivas e municipais “olhem para Anta face à sua dimensão”: “Se somos mais, precisamos proporcionalmente de mais.”, finalizou.

A celebração da data teve continuidade no restaurante Flor da Corga, em Silvalde, com um jantar de convívio entre os associados.