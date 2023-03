Associação Mar de Espinho na Caparica

Decorre este fim de semana (11 e 12 de março) na Costa da Caparica a prova de qualificação inédita que dará acesso a um conjunto de vagas fixas para o campeonato nacional open – Liga MEO surf. No Caparica Qualifying, dinamizado pela Associação de Surfistas da Costa da Caparica e pela Federação Portuguesa de Surf estarão presentes os atletas Leonardo Silva, Nuno Linhares, Biagio Tona, Bernardo Costa e Carolina Marques, a representar a Associação Mar de Espinho.

Esta prova é uma novidade no calendário dos campeonatos de surf nacionais e irá apurar 8 homens e 4 mulheres, que em conjunto com aqueles que já têm as suas vagas garantidas, vão disputar os títulos de campeões nacionais.