Atletas caldenses no pódio em Cesar

Realizou-se no dia 17 de março, a “24ª Prova de Atletismo de Cesar”, uma organização da Villa Cesari – Associação de Cultura e Desporto de Cesar, onde o Caldas de S. Jorge esteve representado por sete atletas, quatro do grupo da formação e três do grupo sénior.

No grupo da formação foram conquistados dois pódios. Vitória Dias em Benjamins A conquistou o lugar de prata, numa prova onde no mínimo as dúvidas são todas sobre quem ganhou e a irmã Maria Dias, em Benjamim B, alcançou o lugar mais alto do pódio.

De realçar ainda Carolina Azevedo que, em Infantis, obteve um brilhante sexto lugar e o estreante em provas de estrada, David Santos que, em Benjamins A, foi 15º, mostrando que os poucos treinos já começam a dar frutos.

Com apenas quatro atletas o Caldas alcançou o 8º lugar por equipas entre as 18 presentes.

Quanto aos atletas do grupo sénior, as participações estiveram em bom nível. Renato Silva foi o melhor classificado caldense no 6º lugar do seu escalão M50. Tiago Oliveira depois de na véspera ter participado no CN de Corta-Mato Curto em Mira, não se mostrou muito cansado, conquistando o 15º sénior. Abel Santos apesar de ter de competir num escalão com atletas com menos duas dezenas de anos, no M50, alcançou o 42º lugar.

Esta prestação do trio caldense na prova principal permitiu que ficassem no 20º lugar coletivo, num total de 37 equipas.