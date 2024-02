Atletas do Clube A4 apurados para Nacional de tumbling

No passado dia 17 de Fevereiro, ocorreu o Campeonato Territorial de Tumbling 2024, que decorreu no pavilhão nº1 do Estádio Universitário de Coimbra e onde o Clube A4 participou com 19 ginastas, em todos os escalões.

Nesta primeira prova em 2024, os ginastas do clube arrifanense demonstraram muito empenho e mais maturidade, tendo sido atingido o objetivo principal: o apuramento para o Campeonato Nacional, por parte de 14 dos 19 ginastas participantes.

Fizeram parte da comitiva do Clube A4 a seccionista da classe de tumbling de competição, Odete Dória e o treinador Nuno Costa.

Quanto às classificações individuais: Infantis Base masculinos – Francisco Ribeiro (ouro); Infantis Base Femininos – Rita Ferreira (ouro), Alice Silva (prata), Leonor Pinheiro (bronze); Iniciados Base Femininos – Isabela Silva (ouro), Clara Magalhães (prata), Gabriela Silva (bronze); Juvenis Base Femininos – Lília Pinho (ouro), Júlia Costa (bronze); Juniores Base Femininos – Victoria Paiva (ouro); Juniores Base Masculino – Tiago Almeida (ouro); João Fernandes (prata), Guilherme Martins (bronze); Seniores Base Femininos – Mariana Santos (prata), Joana Lopes (bronze).

O Clube A4 conseguiu o primeiro lugar por equipas em infantis, iniciados (Isabela Silva, Gabriela Silva, Clara Magalhães e Maria Vieira); juvenis (Lília Pinho, Júlia Costa e Kyara Ramalho); juniores e seniores (Mariana Santos, Joana Lopes e Stephanie Pinho).