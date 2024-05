Atletas e treinador lusitanistas na seleção de Aveiro

João Salvador Santos em sub-16, Rodrigo Valente em sub-14 e o técnico Gilberto Brito fizeram parte da equipa da Associação de Atletismo de Aveiro (AAA) que marcou presença em Pombal no fim de semana de 27 e 28 de abril

Desta vez de vermelho, o leão João Salvador Santos terminou na honrosa 5ª posição o heptatlo do Atleta Completo. O atleta somou 3325 pontos distribuídos pelas provas de 80m, que terminou em 10,08s (608p), salto em comprimento, onde chegou aos 5,40m (461p), lançamento do dardo, onde marcou 25,48m (236p), 100m barreiras, que concluiu em 14,68s (741p), arremesso do peso, onde atirou-o até aos 10,47m (514p), salto em altura, onde transpôs 1,48m (374p) e 1000m, que fechou em 3.31,23min (391p).

Já Rodrigo Valente ficou na 12ª posição no pentatlo. O atleta conquistou 1701 pontos divididos pelas provas de 60m, que correu em 8,53s (416p), salto em comprimento, onde saltou 4,11m (224p), 60m barreiras, que terminou em 11,44s (302p), arremesso do peso, onde lançou 7,15m (316p) e 1000m, que concluiu em 3.24,69min (443p).

Graças a estes resultados e aos das raparigas, a seleção da AAA somou 110,55 pontos e foi 7ª classificada a nível nacional.

Foto: A seleção de Aveiro