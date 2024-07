Atletismo de Ovar com primeiro lugar coletivo em S. Paio de Oleiros

Pela mão do Grupo Desportivo de S. Paio de Oleiros, foi para a estrada a 7 de julho a 34ª edição do Grande Prémio local, uma das mais antigas provas da região, que contou para o calendário de provas de estrada de Santa Maria da Feira.

Nesta prova, o clube de Atletismo de ovar marcou presença com uma forte e numerosa comitiva, tendo conseguido alcançar o primeiro lugar por equipas.

A nível individual, destaque para os pódios de Sérgio Paiva, terceiro em seniores masculinos, André Adriano, segundo em M 40 e Marco Mendes Jorge, terceiro em M45.

Referência ainda para o quarto lugar alcançado pela jovem Maria Adriano (Benjamins Competiram ainda; Celso Leite que foi sétimo em seniores, Marco Silva, 10º em M40, Carlos Sequeira, oitavo em M45, Rogério Campos, António Leitão e Pedro Leal, quinto, 14º e 15º respetivamente, em M55 e por fim Joaquim Costa 10º em M60.