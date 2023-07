Atletismo: Fernando Santos é campeão nacional

Num fim de semana de grande atividade para as cores do clube ovarense AFIS – Atletas de Fim-de-Semana, destaque para o título de campeão nacional, alcançado por Fernando Paiva Santos, na prova dos 800m, do escalão de Veteranos M75, do Campeonato Nacional de Veteranos, de Pista ao Ar Livre, em Vagos.

Além do título nacional, Fernando Santos teve honras de subida ao pódio em mais duas provas, nomeadamente os 3 mi metros em que foi segundo e os 1500 metros onde alcançou o bronze. O atleta fio também quinto nos 400 metros.