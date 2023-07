Hélder Pires é vice-campeão distrital

A equipa de atletismo de Espinho, EV-Peraltafil, demonstrou todo o seu potencial no passado fim de semana, com três dos seus atletas a participarem em duas provas distintas. Os resultados obtidos revelaram o empenho e a dedicação dos atletas, destacando-se os feitos de Hélder Pires, Tozé Castro e Ana Oliveira.

No sábado, na pista de Vagos, Hélder Pires destacou-se ao sagrar-se vice-campeão distrital de Aveiro na distância de 5 km. Com uma performance notável, o atleta da EV-Peraltafil mostrou-se determinado ao conquistar um lugar de destaque entre os melhores atletas da região. O seu desempenho exemplar é um reflexo do seu trabalho árduo e da sua dedicação aos treinos.

Já no domingo, na corrida de Felgueiras, Tozé Castro demonstrou todo o seu talento ao conquistar o quarto lugar no escalão M40 e o 10° lugar na classificação geral. O atleta da EV-Peraltafil mostrou-se competitivo e determinado, superando os desafios do percurso e destacando-se entre os participantes. O seu resultado é um testemunho do seu esforço contínuo e da sua paixão pelo atletismo.

Além disso, Ana Oliveira também se destacou na corrida de Felgueiras, ao conquistar o 8° lugar no escalão F40. Com uma prestação sólida, a atleta da EV-Peraltafil demonstrou uma excelente forma física e uma grande determinação, deixando a sua marca na competição.

A equipa de atletismo de Espinho, EV-Peraltafil, continua a mostrar o seu valor e a conquistar resultados notáveis nas competições em que participa. Com atletas dedicados e talentosos, a equipa promete continuar a deixar a sua marca no mundo do atletismo.