Lourosa segundo na Taça Associação de Atletismo de Aveiro

A Secção de Atletismo do Lusitânia FC de Lourosa correu no Estádio Municipal de Vagos, para a segunda jornada da Taça da Associação de Atletismo de Aveiro, última prova antes das férias, onde conquistou várias medalhas.

João Valente venceu no salto em comprimento. Elisa Fernandes, que também competiu no lançamento do disco, terminou no terceiro lugar nos 100m femininos. No setor masculino da mesma prova os leões conquistaram o segundo, terceiro e quarto lugar com Alexandre Silva, o mais rápido, Gustavo Ribeiro que também subiu ao pódio e Gustavo Pinho.

Na prova extra, dos 300m, Gustavo Pinho foi o mais rápido ao fechar a corrida, com o companheiro Rui Tomás a terminar na sétima posição. Na última prova individual Filipe Silva fechou da melhor forma ao vencer o concurso do triplo salto com mais de um metro de vantagem para o segundo. André Malva foi quarto nos 400m barreiras.

Na estafeta de 4x100m a equipa formada por João Valente, Gustavo Ribeiro, André Malva e Alexandre Silva foi vencedora.

Somando os pontos desta jornada com os da primeira, o Lusitânia de Lourosa concluiu a época no segundo lugar da competição.