Atletismo do Caldas de S. Jorge na Meia Maratona de Lisboa

O Atletismo do Caldas de S. Jorge marcou presença, entre os cerca de 25 mil atletas, que correram a EDP Meia Maratona de Lisboa, a mais rápida do mundo, de forma excelente.

O mais recente reforço da secção de atletismo de S. Jorge, Pedro Maia fez uma prova com um registo positivo. Mesmo não tendo batido o seu recorde pessoal, obteve o tempo de 1h 21min, sendo 42º em M35 entre 1010 atletas do seu escalão e o 249º na geral, entre cerca de 25 mil atletas.

Pedro Maia encontrava-se sem clube e depois do convite e apresentação do projeto do Caldas pelo presidente, Tiago Magalhães, sentiu que o projeto se adequava a sua filosofia e maneira de viver o mundo da corrida e deu o sim.

Esta prova faz parte da sua preparação rumo à maratona de Paris 2023.