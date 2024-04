Atletismo do Ronda na Galiza

Os atletas do GD Ronda também competem a grande nível além fronteiras e este fim-de-semana marcaram presença na região da Galiza na vizinha Espanha. Com o tempo final de 37m43s, Jose Costa foi o quinto melhor nos Masters B na corrida de 10kms de Fontes do Sar, em Santiago de Compostela numa prova que juntou centenas de atletas.

Já por cá, a cidade capital de distrito recebeu a Meia Maratona da Europa e pelas ruas de Aveiro estiveram em ação mas mais em ritmo de treino Paulo Mota e Carlos Fazendeiro que concluíram a sua prestação em 1h38m28s.

Em Mozelos, no concelho de SM Feira, decorreu o Grande Prémio de Atletismo da Juventude Atlética Mozelense que contou com a participação de Manuel Ferreira, que finalizou no sexto lugar nos M50 cruzando a linha de meta em 33.28s.