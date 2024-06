Aveiro recebe Supertaça Cândido de Oliveira a 3 de agosto

A Supertaça Cândido de Oliveira, entre o campeão Sporting e o FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, vai disputar-se em 3 de agosto, a partir das 20.15 horas, no Estádio Municipal de Aveiro – Mário Duarte, segundo anuncio da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Esta é a quinta vez que Aveiro acolhe a prova que abre a época 2024/25, mas a primeira em que o duelo é entre leões e dragões, com os primeiros à procura do décimo troféu em 12 participações e os azuis e brancos em busca da 24ª taça em 34 participações.

Entretanto, também já foi definido o calendário de provas do futebol masculino. As duas competições profissionais, Liga Betclic e Liga Sabseg, arrancam a 10 e 11 de agosto e terminam a 17 e 18 de maio de 2025. A final four da Taça da Liga/Allianz disputa-se a 8 e 11 janeiro do próximo ano.

A final da Taça de Portugal Placard está marcada para dia 25 de maio de 2025, sendo que a primeira eliminatória está marcada para 7 e 8 de setembro. Os clubes do primeiro escalão entram em ação na terceira eliminatória que se jogará a 18 e 19 de outubro.

A Liga 3 tem início definido para 3 e 4 de agosto e concluiu-se a 18 de maio e a Liga Revelação começa no dia 6 de agosto e finda a 12 de março. O Campeonato de Portugal arranca a 18 de agosto e tem final marcada para 14 de junho.