Azares afastam ABTF Betão-Feirense dos lugares cimeiros na Paris-Chauny

Este domingo, a ABTF Betão-Feirense disputou o 73º Paris-Chauny. No total foram pedalados 206,3 quilómetros entre Margny-lès-Compiègne e Chauny, onde o final foi disputado ao sprint.

Cedo a ABTF Betão-Feirense sofreu um revés ao ver Afonso Eulálio abandonar a prova por queda, ao quilómetro 131. Já perto do final da jornada, António Carvalho seguia na cabeça do pelotão quando um furo o afastou do grupo principal. Nas contas finais, foi Ivo Pinheiro o ciclista mais bem posicionado na geral, finalizando em 64º.