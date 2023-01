Bairro e Outeiros acabam empatados

Na primeira parte o Bairro soube ter bola e paciência em busca do golo, estando em vantagem ao intervalo. Contudo, na segunda parte, alguns erros do Bairro levaram o Outeiros a acreditar no empate, que acabou por surgir.

O Bairro tudo fez para voltar a estar em vantagem, mas o guarda-redes dos Outeiros não o permitiu.

Guetim bate Lomba em Paramos

Ainda para a 2ª Divisão do Futebol Popular de Espinho, a Lomba de Paramos recebeu a AD Guetim e, apesar de estar a ganhar ao intervalo, devido a um auto-golo guetinense, não conseguiu segurar o resultado vendo dois dos seus jogadores expulsos por acumulação de amarelos. Filipe Ribeiro e Marco Rodrigues marcaram por Guetim.