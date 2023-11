Bairro, Outeiros, Águias e Magos continuam na Taça Cidade de Espinho

Recheada de dérbis, a primeira eliminatória da Taça Cidade de Espinho ditou o confronto entre os silvaldenses do Cruzeiro e do GD Outeiros. O Cruzeiro de Silvalde que subiu esta época à I divisão, foi goleado pelo GD Outeiros da II divisão por 6-1 ficando eliminado logo na fase inicial da Taça Cidade de Espinho.

A partida entre os primodivisionários Magos d’Anta e as Estrela da Ponte de Anta da II divisão começou equilibrada e ao intervalo registava-se um nulo no marcador. Na segunda parte os Magos puxaram dos galões e foram cinco vezes com sucesso à baliza adversária.

Em mais um dérbi ditado pelo sorteio , o primodivisionário Águias de Paramos eliminou a Lomba de Paramos da II divisão de uma forma esclarecida já que ao intervalo já vencia por quatro golos sem resposta. Na segunda parte houve um golo para cada lado.

No dérbi antense , o Bairro da Ponte d’Anta eliminou o Império com uma vitória por 2-1, solidificada na segunda parte, depois de estar a vencer por 1-0 ao intervalo. Marcou pelo Império Pedro Resende, pelo Bairro converteram Brenner Alves e Hugo Silva.