Bairro P. Anta aposta tudo na subida de divisão

O Bairro da Ponte de Anta apresentou-se aos sócios na manhã de domingo com uma partida frente ao Estrelas da Ponte de Anta onde o resultado foi o menos relevante, mas que o Bairro venceu.

Importantes são os objetivos definidos para a época 2023-24 que passam claramente pela aposta na subida e pela luta pelo título de campeões da II divisão.

A equipa técnica do Bairro é liderada por Daniel Pereira que conta com o apoio do adjunto Pedro Nuno, do treinador de guarda-redes Hélder, do preparador físico Ricardo e do responsável pelo scouting Wilson.

Na apresentação da equipa o treinador revelou: “vamos lutar com tudo o que tivermos pelo título. É para isso que estamos a preparar-nos, a equipa tem dado respostas muito positivas e trabalhado com muito afinco para estar o mais próximo possível do nível ideal no arranque dos campeonatos”.

Na partida de apresentação a vitória foi por 4-0, mas o técnico sublinhou: “O resultado foi o menos importante. O mais importante é a ligação e enquadramento sectorial da equipa, o conhecimento, ligação e adaptação a algumas dinâmicas implementadas. Nesta fase o nosso foco é tentar fazer com que assimilem as nossas ideias e a partir daí crescer como equipa e como clube”.

O plantel do Bairro da Ponte de Anta para a época 2023-24 é constituído por: Zuka, Diogo, Mate, Sabença, Ricardinho, Rosas, Maico, Russo, Fábio Maia, Pedro Filipe, Talisca, Pedro Fernandes, Serginho, Batata, Brener, Pincha, Diogo Mate, Hugo, Mário, Gil, Taira, Manarte, Sera, Guedes e Marco.