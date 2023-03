Ao vencer com golos de Serafim Gomes e João Pedro Pinto, um na primeira parte e outro na segunda, a equipa do Bairro da Ponto de Anta ultrapassou o Grupo Desportivo da Idanha e está agora na sexta posição da II Divisão do Popular de Espinho.

Na sétima posição, o GD Idanha recebe o segundo classificado na próxima jornada.

Marcadores: Serafim Gomes e João Pedro Pinto.

Amarelos: Marco Couto, Vítor Conceição, Diogo Oliveira e João Pedro Pinto; Bruno Guimarães, Geraldo Oliveira e João Pedro Andrade.