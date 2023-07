O Parque Urbano de Ovar (Campo 3×3 BasketArt) recebe, no próximo sábado, 15 de julho, uma etapa do Circuito Nacional de 3×3 de basquetebol, estando as inscrições abertas para quem quiser participar.

Todos os participantes devem ter conta ativa na plataforma oficial: www.play.fiba3x3.com. A equipa deve ser constituída por um mínimo de 3 e um máximo de 4 jogadores.

A equipa vencedora da etapa, em cada escalão, apura-se para a Final Nacional, a ser realizada na Maia, no dia 27 de agosto.

As inscrições são limitadas ao número de campos existentes. Cada escalão/género da competição requer um número mínimo de 4 equipas.

As inscrições encerram à meia-noite de quarta-feira.