Basquetebol da Ovarense mantém timoneiro

A Ovarense anunciou, esta segunda-feira, que chegou a acordo com o técnico João Tiago Silva para a renovação do seu contrato para a época 2024/25. Através de uma nota deixada nas suas redes sociais, o clube de Ovar revelou o acordo com o técnico de 49 anos, que segue, assim, para a sua 4ª época no comando da Ovarense. Além disso, a Ovarense acrescenta ainda que André Dias e Eric Dias continuarão a funcionar como seus adjuntos, com a novidade de introdução de Francisco Rothes, que acumulará as funções de treinador adjunto com outras na estrutura do Clube. Depois de ter comandado a Ovarense às meias finais dos play-offs da Liga Betclic em 2023/24, João Tiago Silva volta a ser aposta deste clube histórico

Grande sensação do play-off da Liga Betclic, ao afastar o Sporting nos quartos de final e a discutir taco a taco um lugar na final com o FC Porto, que quase obrigou a ir à negra, a Ovarense viveu a sua melhor campanha no campeonato em mais de uma década, encontrando-se motivada para preparar 2024/25

Grande sensação do play-off da Liga Betclic, ao afastar o Sporting nos quartos de final e a discutir taco a taco um lugar na final com o FC Porto, que quase obrigou a ir à negra, a Ovarense viveu a sua melhor campanha no campeonato em mais de uma década, encontrando-se motivada para preparar 2024/25.

Em 2022/23, os vareiros tiveram a média mais alta de público na Liga (1026 espectadores), mantendo-se no topo em 2023/24 (1211), muito pela presença de cerca de dois mil adeptos na receção ao Sporting e de 2500 em cada um dos duelos frente ao FC Porto.