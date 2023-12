FC Porto-Ovarense: o que importa é como acaba

No Dragão Arena, o FC Porto recebeu e venceu a Ovarense GAVEX por 79-72. Num encontro equilibrado desde cedo, os vareiros entraram melhor e apresentaram-se com maior ascendente ao longo dos dois primeiros períodos. Ao intervalo o marcador assinalava 42-42 e a toada continuou no terceiro período, com o emblema de Ovar a estar por cima, mas não demorou até os comandados de Fernando Sá darem a volta ao marcador e assumirem o controlo da partida. O terceiro período acabou por ser decisivo, com os dragões a imporem uma diferença pontual de seis pontos (20-14) que os alvinegros não mais conseguiram recuperar.

