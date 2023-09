Ovarense aperta no fim, mas falha triunfo

O sábado de estreia da Liga Betclic encerrou com a derrota da Ovarense diante do Vitória SC por 79-76.

O jogo mais emocionante do fim de semana acabou por cair para a formação vimaranense, que logo nos primeiros 10 minutos colocou um parcial confortável de 28-16. A superioridade minhota acabou por se fazer sentir ao longo de toda a primeira metade e ao intervalo a equipa orientada por Miguel Miranda vencia por 48-34. A formação vimaranense sentiu a resposta vareira no terceiro quarto através de um parcial de 13-24 que, à entrada dos 10 minutos finais do jogo, colocava a Ovarense a apenas três pontos de distância, 61-58. Os últimos dez minutos foram um reflexo do equilíbrio que foi vivido ao longo da segunda parte. Nos últimos minutos da partida, o Vitória conseguiu segurar a vantagem através da linha de lance livre, momento em que o norte-americano Cornelius Hudson assumiu protagonismo, fixando o resultado.