Ovarense ‘varre’ leões

Ovarense e Sporting protagonizaram um duelo absolutamente frenético, que prendeu tudo e todos até ao soar da buzina, com a formação vareira a levar a melhor por 93-91, após prolongamento. Com este resultado apura-se desde já para a próxima fase dos play-offs, deixando pelo caminho os vice-campeões.

As duas equipas alternaram de forma constante no comando do resultado, sendo que nunca nenhuma delas dispusesse de vantagem na casa dos dois dígitos. A Ovarense foi para intervalo a ganhar por 46-42, seguindo-se o melhor momento leonino na partida, que se traduziu num parcial de 19-27. Os anfitriões recuperaram terreno nos derradeiros 10 minutos, impondo vários minutos sem pontuar aos leões, com os últimos instantes do tempo regulamentar a ficarem pautados por mais ineficácia, o que levou o encontro ao tempo extra após se verificar uma igualdade a 78.

O prolongamento refletiu-se em elevada pontuação. Com três lances livres no último suspiro, Marvin Clark Jr., jogador dos verde e brancos, teve a oportunidade de levar o embate a mais um prolongamento ou até ao triunfo da sua equipa, mas a festa final foi vareira.

A Ovarense concretizou 12 triplos, ganhou 57 ressaltos, registou 24 assistências, seis roubos de bola e cinco desarmes de lançamento. Em termos individuais, Jeremiah Bailey (12 pontos, 22 ressaltos, 6 assistências, 3 desarmes) esteve em grande nível na formação de Ovar, com destaque para a luta das tabelas, importando ainda destacar as prestações de Jalen Jenkins (19 pontos, 7/7 de lance livre, 6 ressaltos), Efe Odigie (13 pontos, 7 ressaltos), Nuno Morais (13 pontos, 3/6 dos 3 pontos, 4/4 de lance livre), Jamir Harris (12 pontos) e Antonio Woods (11 pontos, 6 ressaltos, 10 assistências).

Por seu turno, no Sporting, sobressaíram Marvin Clark (28 pontos, 5 ressaltos, 6 assistências), Temidayo Yussuf (20 pontos, 13 ressaltos), Diogo Ventura (15 pontos, 6 assistências) e André Cruz (12 pontos).

Créditos: foto de arquivo