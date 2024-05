Ovarense volta a tombar gigante

Desta vez, quem caiu foi o FC Porto: a Ovarense abriu as meias-finais dos playoffs da Liga BetClic com um triunfo na casa FC Porto (70-73). Com a Dragão Arena muito bem composta, e com imenso e audível apoio vareiro nas bancadas, foi mesmo o conjunto azul e branco que entrou com o pé direito no encontro. A equipa comandada por Fernando Sá logo nos primeiros dez minutos aplicou um parcial de 27-16. A resposta da formação alvinegra não tardou, e ainda antes do intervalo encurtou a distância no marcador para 5 pontos (44-39).

A diferença acabou por se esbater no decorrer do 3.º período, com um parcial de 10-15 conquistado pela Ovarense, que deixou o jogo empatado. Na entrada para os derradeiros dez minutos o equilíbrio era total, e assim se manteve até ao soar da última buzina. Apesar das alternâncias no marcador, a Ovarense foi superior e fixou o resultado em 70-73 através do maior acerto na linha de lance livre – aproveitando ainda alguma precipitação do ataque azul e branco no clutch time. A equipa de João Tiago Silva esteve sublime no lançamento exterior (11/18 de triplo – 61% de eficácia) e também falhou apenas dois lances livres (12/14).

Na Ovarense, sobressaíram Jeremiah Bailey (18 pontos e 16 ressaltos – mais de metade do total da equipa) e Jamir Harris (21 pontos); ao passo que do lado dos dragões destacaram-se Phil Fayne (16 pontos, 9 ressaltos, 3 desarmes), Cat Barber (15 pontos, 6 ressaltos) e Cleveland Melvin (12 pontos).

Com esta vitória, a Ovarense sabe que apenas precisa de vencer os jogos em casa para marcar presença na grande final, contra Benfica ou Oliveirense. Amanhã, 23 de maio, há novo jogo no Dragão Arena pelas 20 horas.

Créditos: Federação Portuguesa de Basquetebol