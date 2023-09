Boxe no Lourosa

Com o objetivo de expandir cada vez mais o nome quase Centenário do Lusitânia de Lourosa FC nas mais diversas frentes desportivas o clube anunciou a criação de uma nova secção que se vem juntar ao futebol, futsal, ténis de mesa, atletismo, hipismo, btt/cicloturismo e que eleva o número de modalidades lusitanistas para sete.

A secção de boxe funcionará no Complexo José Manuel Oliveira e será liderada pelo treinador Pinto Lopes que tem no seu currículo a formação de várias dezenas de campeões nacionais e seis campeões do mundo. O diretor da secção é Diogo Ribeiro que conquistou um título regional e é vice-campeão nacional. O seccionista é Gustavo Almeida.

A nova secção dos leões está aberta de segunda a sexta das 10 às 12 e das 17.30 às 20.30 horas. Ao sábado está aberta de manhã das 10 às 12 horas.