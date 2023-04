Brandoense Nair Pinto marca história do halterofilismo

A halterofilista Nair Pinto, de Paços de Brandão, escreveu uma importante linha na história do Halterofilismo Português, sendo a primeira portuguesa a pisar um estrado internacional após 24 anos, com a primeira de sete participações nacionais no EWC2023.

Pela primeira vez após muitos anos de ausência a equipa da Federação Portuguesa de Halterofilismo voltou aos palcos internacionais com sete atletas a competirem: Nair Pinto, Margarida Pontes, Soraia Severino, Mafalda Monteiro, Teresa Tavares, João Melo e Jéssica Silva.

Na sua prestação Nair Pinto bateu três Recordes Nacionais Absolutos e Masters W35 na Categoria 45kg, com um Arranco de 44Kg e um arremesso de 58kg, num total de 102kg levantados.