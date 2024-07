Bravos Challenge a 20 de julho

Caldas de São Jorge, em Santa Maria da Feira vai acolher no dia 20 de julho o “4º Bravos Challenge”, corrida de 10 Km com obstáculos naturais que promete dificuldades, mas também muita animação.

A prova “Bravos Challenge” é uma corrida organizada pelo grupo Running “Bravos & Bravitas Run” em parceria com a União de Freguesias Caldas de São Jorge e Pigeiros e a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.

É uma corrida de 10 Km com obstáculos naturais para dificultar e animar mais a prova, com os 10 quilómetros a serem divididos em elite onde haverá prémios para os três primeiros masculinos e femininos e semi-elite onde haverá medalha finisher.

A partida será dada no Campo de Futebol Caldas S. Jorge Sport Clube e a inscrição deve ser efetuada no site: www.lap2go.pt até dia 14 de julho.