Broinhas Cup – edição número VI

Mais de ​​​​​​​120 as equipas passaram por Argoncilhe entre os dias 8 e 11 de junho na Broinhas Cup 2023, um dos mais importantes torneios nacionais de futebol de formação e que voltou a realizar-se em Argoncilhe.

Na sexta edição do torneio participaram mais de 1000 atletas de todos os distritos de Portugal, dos escalões de petizes, traquinas, benjamins e infantis.

Este ano, o Broinhas Cup realizou-se em quatro modalidades: futebol, futsal, futebol de praia e, de forma a diferenciar daquilo que vem sendo réplica, a organização do torneio acrescentou também o futebol de rua.

Futebol jogado em todo o tipo de terrenos, músicas interpretadas pela mascote do torneio – o carismático Broinhas -, atuação da equipa de patinagem artística da Associação Desportiva de Argoncilhe no Pavilhão Gimnodesportivo da freguesia, e sobretudo a celebração do desporto juntando as crianças, os encarregados de educação, os treinadores e os dirigentes, foram as notas dominantes de um torneio em que o menos importante é o apuramento de vencedores e vencidos.